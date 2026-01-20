(16) 99963-6036
Prefeitura de São Carlos recebe nova retroescavadeira para reforçar serviços de zeladoria urbana

20 Jan 2026 - 18h34Por Jessica Carvalho R
A Prefeitura de São Carlos recebeu uma nova retroescavadeira, tração 4x4, da marca New Holland, que irá reforçar os serviços de manutenção, limpeza urbana e zeladoria no município. O equipamento foi adquirido por meio do convênio SDR-PRC-2022-03824-DM, firmado com o Governo do Estado de São Paulo, com investimento total de R$ 402.600,00.

Do valor total, R$ 400.000,00 foram repassados pela Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, enquanto R$ 2.600,00 correspondem à contrapartida da Prefeitura.

Segundo o secretário municipal de Conservação e Qualidade Urbana, Mariel Olmo, a retroescavadeira será utilizada principalmente no combate ao descarte irregular de resíduos, na limpeza de terrenos baldios em áreas públicas e na remoção de lixo que, muitas vezes, volta a se acumular poucas semanas após as intervenções. O equipamento também poderá ser empregado na limpeza de córregos do município.

O secretário ressaltou ainda a importância da colaboração da população para manter a cidade limpa, orientando que o descarte correto de materiais seja feito nos Ecopontos disponibilizados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

O prefeito Netto Donato destacou que o novo investimento faz parte de um plano mais amplo de fortalecimento da zeladoria urbana.
“2026 será um ano de intensificação das ações de zeladoria urbana em São Carlos. Nosso objetivo é deixar a cidade mais limpa, organizada e valorizada, atendendo a um anseio da população. Esse investimento, viabilizado pela parceria com o Governo do Estado, reforça nossa capacidade de trabalho e contribui para melhorias permanentes nos espaços públicos, refletindo diretamente na qualidade de vida dos moradores”, afirmou.

