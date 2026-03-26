Prefeitura realiza capacitaÃ§Ã£o sobre protocolo de sedaÃ§Ã£o para profissionais da saÃºde

A Prefeitura de São Carlos promoveu, na tarde desta quinta-feira (26/03), uma capacitação voltada à apresentação do Protocolo de Sedação adotado pelo Ambulatório Médico de Especialidades (AME) do município. O encontro foi realizado no auditório do Paço Municipal e reuniu profissionais das unidades de saúde, incluindo equipes médicas, de enfermagem, administrativas e multiprofissionais.

A iniciativa, organizada pela equipe de matriciamento do AME, teve como objetivo divulgar o protocolo, alinhar os fluxos assistenciais e esclarecer aspectos técnicos relacionados à aplicação da sedação em exames como endoscopia e colonoscopia, seguindo as diretrizes vigentes.

De acordo com a médica e diretora técnica do AME, Cláudia Pupo, a capacitação atende à necessidade de reduzir o número de pacientes que deixam de realizar exames por não atenderem aos critérios de segurança exigidos para sedação em ambiente ambulatorial. “Como o AME não é um hospital, existem critérios específicos para esses procedimentos. Pacientes com quadros mais complexos precisam ser encaminhados para ambiente hospitalar. O protocolo vem para orientar melhor os profissionais, reduzir dispensas e garantir mais segurança no atendimento”, explicou.

A diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), enfermeira Lindiamara Soares, destacou a importância da integração entre os serviços e da qualificação contínua das equipes. Segundo ela, o encontro possibilitou o esclarecimento de dúvidas e o aprofundamento do entendimento sobre critérios e fluxos de encaminhamento.

“Essa capacitação fortalece a rede de atendimento, melhora a comunicação entre os serviços e proporciona mais segurança aos pacientes. Com equipes alinhadas, conseguimos oferecer um cuidado mais eficiente, humanizado e resolutivo”, afirmou.

O secretário de Saúde, Leandro Pilha, também ressaltou a relevância da ação. “A qualificação contínua dos nossos profissionais é um dos pilares para garantir um atendimento cada vez mais seguro e eficiente à população de São Carlos. Essa capacitação sobre o protocolo de sedação é fundamental para organizar os fluxos, evitar desencontros na rede e, principalmente, garantir que cada paciente seja encaminhado para o local adequado, respeitando os critérios de segurança. Nosso objetivo é reduzir a ocorrência de exames que precisam ser remarcados ou cancelados, trazendo mais resolutividade ao sistema e mais conforto ao paciente. Quando os profissionais estão bem orientados e integrados, toda a rede funciona melhor”, destacou.

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