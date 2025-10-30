Prefeitura de São Carlos qualifica servidores com curso de Power BI em parceria com o SENAI

A Prefeitura de São Carlos iniciou uma importante ação de capacitação voltada à modernização da gestão pública, oferecendo um curso de Power BI a aproximadamente 160 servidores municipais. A formação, promovida em parceria com o SENAI, é dividida em dez turmas e tem como objetivo aprimorar a análise e visualização de dados para melhorar a eficiência administrativa e o atendimento à população.

O curso é ministrado pelo SENAI de São Carlos sob a coordenação do diretor Márcio Vieira Marinho, que destacou o impacto da ferramenta na transformação digital. Segundo ele, o Power BI é uma das tecnologias mais atuais e permite converter informações dispersas em relatórios e painéis interativos, facilitando a tomada de decisões. “É uma ferramenta aplicável a diversos setores, desde a indústria até o serviço público, essencial para quem busca eficiência e controle de dados”, afirmou.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paula Knoff, destacou que a capacitação faz parte de um plano contínuo de formação dos servidores. “É uma formação moderna, que estimula o uso inteligente de dados e a adoção de práticas mais eficientes de gestão. A proposta é ampliar o acesso ao curso, contemplando o maior número possível de servidores”, disse.

O vereador Elton Carvalho também ressaltou o valor estratégico da iniciativa. “Investir em tecnologia e qualificação é investir na eficiência da máquina pública. O curso de Power BI representa um avanço importante, pois prepara os servidores para atuar de forma mais analítica e assertiva, beneficiando diretamente o cidadão”, afirmou.

Para o prefeito Netto Donato, a capacitação contínua é um dos pilares da administração municipal. “Capacitar o servidor é investir em uma cidade melhor. Isso melhora o serviço público, fortalece a equipe e traz mais qualidade ao atendimento oferecido à população”, destacou.

Leia Também