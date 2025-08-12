Prefeitura de São Carlos investiga denúncia de agressões em Casa de Acolhimento

Conselho Tutelar de São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, informou que está apurando uma denúncia envolvendo o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA). O caso teria ocorrido na manhã de segunda-feira (11), quando três acolhidos relataram terem sido vítimas de agressões físicas, verbais e transfobia, supostamente praticadas por um educador da instituição. Um vídeo recebido pelo SCA mostra o homem partindo para cima de uma das denunciantes.

Segundo o relato, outros funcionários teriam presenciado as agressões sem intervir, e a coordenadora da casa teria se ausentado diante dos questionamentos. Além disso, foram feitas reclamações sobre a falta de itens básicos de higiene e respeito aos acolhidos.

A Prefeitura afirma que, assim que tomou conhecimento dos fatos, acionou o Conselho Tutelar e a gestão da instituição responsável pelo serviço, adotando medidas para garantir a integridade física e emocional dos acolhidos, além de apurar eventuais irregularidades.

Nota da Prefeitura de São Carlos na íntegra:

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, informa que tomou conhecimento de denúncia envolvendo o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA) e, imediatamente, adotou as providências necessárias para apuração dos fatos, em conjunto com o Conselho Tutelar e a gestão da instituição responsável pelo serviço.

Todas as medidas estão sendo tomadas para resguardar os direitos das crianças e adolescentes acolhidos, garantindo sua integridade física e emocional, bem como a devida apuração de qualquer irregularidade.

Reforçamos nosso compromisso com a proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e reiteramos que não serão toleradas situações que atentem contra os direitos de crianças e adolescentes no município.

