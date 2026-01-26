Prefeitura de São Carlos inicia vistorias obrigatórias do transporte escolar

Van Escolar -

A Prefeitura de São Carlos iniciou nesta segunda-feira (26) as vistorias obrigatórias dos veículos de transporte escolar referentes ao primeiro semestre de 2026. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana e acontece na garagem da Prefeitura, localizada na avenida Salgado Filho, nº 400, das 8h às 11h30.

As inspeções seguem um cronograma organizado de acordo com o final da placa dos veículos e avaliam todos os itens de segurança exigidos pela legislação vigente, como cintos de segurança, condições dos pneus, sistema de iluminação, extintores de incêndio e demais equipamentos essenciais para garantir a integridade dos estudantes transportados.

O trabalho é realizado por agentes de trânsito, com acompanhamento do diretor do Departamento de Transporte, Thyago Henrique Genari. Segundo o secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, a iniciativa reforça o compromisso do município com a segurança no trânsito e a qualidade do serviço prestado à população.

“O comparecimento dentro do prazo é fundamental, já que a regularização é obrigatória para a continuidade da atividade. A medida também está alinhada às diretrizes estaduais de fiscalização, que vêm sendo intensificadas em diversas cidades paulistas por meio das Operações de Transporte Escolar Seguro do Detran-SP”, destacou o secretário.

De acordo com a Secretaria, a vistoria semestral é essencial para assegurar que os veículos estejam em condições adequadas e seguras para o transporte dos estudantes. As vistorias seguem até sexta-feira (31/01), conforme o seguinte cronograma:

26/01 (segunda-feira): finais 1 e 2

27/01 (terça-feira): finais 3 e 4

28/01 (quarta-feira): finais 5 e 6

29/01 (quinta-feira): finais 7 e 8

30/01 (sexta-feira): finais 9 e 0

A regularização é obrigatória para todos os permissionários do transporte escolar no município.

