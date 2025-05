Prefeitura de São Carlos inaugura ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto Monjolinho

ETE - Crédito: Abner Amiel

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), inaugurou na manhã desta segunda-feira (5) a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da unidade Monjolinho.

O projeto, desenvolvido por pesquisadores da Escola de Engenharia da USP São Carlos, é reconhecido nacionalmente como um dos mais avançados do país, tanto pela eficiência quanto pelo impacto ambiental positivo.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Netto Donato, do vice-prefeito Roselei Françoso, do presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, do presidente do SAAE, Derike Contri, além do deputado federal Mauricio Neves e demais autoridades locais.

Com a ampliação, a ETE Monjolinho vai tratar uma quantidade maior de esgoto com mais eficiência, ajudando a preservar os rios da região e melhorando o saneamento para a população.

Leia Também