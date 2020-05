Prefeitura de São Carlos entrega quase 5 toneladas de alimentos para entidades assistenciais

Crédito: Divulgação/PMSC

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, com base na Resolução nº 02 de 9 de abril de 2020 do Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – Conselho Deliberativo, que dispõe sobre a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o período de estado de calamidade pública decretada em virtude da pandemia do novo coronavírus, doou 4,7 toneladas de alimentos que seriam usados na merenda escolar e que estavam em estoque. As aulas foram suspensas em 23 de março por causa do isolamento social exigido para conter a disseminação da COVID-19.

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento repassou produtos como arroz, feijão carioca, feijão preto, feijão branco, ervilha em grãos, extrato de tomate, lentilha, macarrão, leite UHT, óleo, biscoito água/sal e rosquinhas, para as entidades assistenciais Nave Sal da Terra e Acorde. Os produtos serão destinados às crianças e jovens que frequentam as entidades regularmente no contraturno escolar, sendo a maioria alunos da rede municipal de ensino.

Segundo Caio Solci, secretário de Agricultura e Abastecimento, essas entidades receberam a doação porque são cadastradas no programa de combate à fome do banco de alimentos. “As compras de produtos estocáveis, bem como o abastecimento das unidades escolares são realizadas quinzenalmente, sendo que nós mantemos na Secretaria um pequeno estoque caso haja a necessidade de reforço na merenda, com a paralisação das aulas os alimentos foram destinados ao nosso banco municipal de alimentos e agora doados para essas entidades”.

Solci disse, ainda, que como não existe um prazo determinado para o retorno das aulas na rede municipal de ensino, a equipe montou 264 cestas básicas com os produtos estocados, com 18 quilos de alimentos cada uma, totalizando 4.752 kg de gêneros alimentícios estocáveis.

As instituições receberam as cestas de acordo com o número de pessoas atendidas em seus programas sociais, por isso a Nave Nave Sal da Terra, com mais de 200 atendimentos recebeu 224 cestas e a Acorde outras 40 cestas. “Atendemos as duas entidades com o maior número de pessoas em vulnerabilidade alimentar e nutricional”, afirmou o secretário.

Segundo a nutricionista, Renata Fonseca Neves, da pasta da Agricultura e Abastecimento, os pais desses alunos é que vão receber as cestas das entidades e assinar o protocolo, seguindo todas as regras de higienização e distanciamento social.

