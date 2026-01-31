Prefeitura de São Carlos e UFSCar avançam na implantação de Centro Especializado de Reabilitação na USE

A Prefeitura de São Carlos e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) avançaram, nesta sexta-feira (30), nas tratativas para a implantação de um Centro Especializado de Reabilitação (CER III) na Unidade Saúde Escola (USE), localizada no campus da universidade. O tema foi discutido em reunião realizada na Secretaria Municipal de Saúde.

Participaram do encontro a reitora da UFSCar, professora doutora Ana Beatriz de Oliveira, a diretora-geral da USE, Patrícia Cristina Magdalena, e o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha.

De acordo com a reitora, o diálogo entre a universidade e a Prefeitura teve início no ano passado, com a realização de estudos para viabilizar a estruturação do CER na USE, que já funciona dentro da UFSCar. A proposta recebeu sinalização positiva do prefeito Netto Donato e foi aprovada pelo Conselho Universitário da instituição em dezembro de 2025. A reunião desta sexta-feira teve como objetivo dar andamento às tratativas para a formalização da parceria.

A implantação do CER III prevê a ampliação da equipe técnica da unidade, com a contratação de novos profissionais, o que possibilitará a oferta de serviços de reabilitação física, intelectual e auditiva. A iniciativa também permitirá a ativação da oficina ortopédica já existente na USE, que ainda não está em funcionamento devido à falta de profissionais especializados.

“Com a habilitação do CER, a unidade passará a contar com recursos suficientes para a estruturação completa da equipe e para a ampliação dos serviços, garantindo atendimento contínuo ao longo do ano. Atualmente, parte dos atendimentos depende de estágios acadêmicos, o que provoca interrupções em períodos de férias e recessos. Com o novo modelo, o funcionamento será permanente e mais estruturado, a exemplo do Hospital Universitário”, explicou a reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira.

Segundo a reitora, o centro terá caráter regional, atendendo não apenas São Carlos, mas também municípios da região. Ao mesmo tempo, está prevista uma organização específica para absorver as demandas da rede municipal de saúde. “Entre os destaques está a área de fisioterapia, que já é referência no município”, ressaltou.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, afirmou que o município está avançando na construção de uma parceria estratégica com a UFSCar para a implantação do CER dentro da universidade, atendendo a uma determinação do prefeito Netto Donato. Ele destacou que a USE já possui estrutura adequada e realiza procedimentos compatíveis com os serviços de um centro especializado.

“A proposta é otimizar recursos e gestão, evitando a criação de estruturas paralelas. O município fará investimentos na USE para que ela absorva também um CER, ampliando e qualificando ainda mais os atendimentos”, explicou o secretário.

Leandro Pilha informou ainda que o projeto será desenvolvido em duas etapas. A primeira envolve a reforma e adequação da USE para atender aos critérios exigidos para um CER. Em seguida, a Prefeitura realizará a contratualização dos serviços por meio de convênios, garantindo os atendimentos necessários à rede municipal de saúde.

Para o prefeito Netto Donato, a parceria com a universidade fortalece o atendimento em saúde ao integrar tecnologia, ciência e inovação. “Quando trabalhamos junto com a universidade, conseguimos devolver esse paciente à comunidade com mais qualidade de vida e melhores resultados”, afirmou.

