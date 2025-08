Prefeitura de São Carlos e CPFL trocam 3 mil lâmpadas de LED em campanha de economia de energia

Crédito: divulgação

Em uma ação conjunta entre a Prefeitura Municipal de São Carlos e a CPFL Paulista, cerca de 3 mil lâmpadas incandescentes e fluorescentes foram substituídas por modelos de LED, marcando um avanço significativo na busca por sustentabilidade e economia energética na cidade.

A campanha, realizada nos dias 31 de julho e 1º de agosto, aconteceu em uma tenda montada na Praça do Mercado Municipal e atraiu centenas de moradores. Cada participante pôde trocar até oito lâmpadas usadas por novas de LED, mediante apresentação de documento com foto e uma conta de energia.

O secretário de Conservação e Qualidade Urbana, Leonardo Orlando, celebrou o impacto da iniciativa. “É a primeira vez que fazemos essa campanha com a CPFL e, ao que tudo indica, é uma campanha de muito sucesso,” afirmou o secretário. “É mais uma parceria que a gente realiza com a CPFL para ajudar os consumidores a reduzirem o consumo de energia dentro de casa. A população aderiu fortemente à campanha. São Carlos foi a maior cidade da região em que esse programa foi feito”.

Segundo o secretário, no primeiro dia foram trocadas cerca de 1.400 lâmpadas e no segundo mais 1.600. Além de proporcionar economia, a ação contribui para o descarte correto de lâmpadas antigas — um ponto que foi bastante elogiado pela população.

“O pessoal vem falar com a gente que é uma coisa muito bacana, tanto na questão da economia quanto no descarte correto. Muitas vezes as pessoas nem têm onde descartar essas lâmpadas. Isso nos estimula a realizar outras campanhas com esse perfil”, completou Leonardo Orlando.

Júlio César de Oliveira, consultor de relacionamento da CPFL Paulista, também destacou o sucesso da iniciativa. “Foi um sucesso. Só na quinta-feira, trocamos mais de 1.400 lâmpadas e hoje vamos chegar a 3 mil. Essa parceria com a Prefeitura de São Carlos foi uma das maiores que já realizamos”, comentou.

A troca gratuita faz parte do Programa de Eficiência Energética da CPFL, regulado pela Aneel, e tem como objetivo incentivar o uso racional da energia elétrica.

“As lâmpadas de LED consomem até 80% menos energia do que as incandescentes e têm vida útil muito superior. Promover essa substituição gratuita é uma forma de estimular o uso mais consciente da energia e contribuir com a economia nas residências”, completou Oliveira.

Diante do sucesso da ação, a Prefeitura de São Carlos planeja ampliar o programa. “Estamos conversando com a CPFL para abrir novas datas e expandir a ação também para os bairros. Nosso objetivo é transformar São Carlos em uma cidade 100% LED, tanto nas vias urbanas quanto dentro das casas”, finalizou Leonardo Orlando.

