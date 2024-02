Prefeitura de São Carlos apresenta à ACISC e OAB, obras e projetos de combate às enchentes

Crédito: divulgação

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC), representada por seu atual presidente, José Fernando Domingues, pela presidente eleita Ivone Zanquim e pelo diretor de Relações Públicas, Danilo Loretto, participou de uma reunião na sede da OAB (Organização dos Advogados do Brasil), para discutir as ações de combate às enchentes.

O encontro, que aconteceu na manhã desta segunda-feira, 19, foi proposto pelo presidente da OAB de São Carlos, Dr. Renato Cassio Soares Barros, contando com a presença de representantes da atual administração da prefeitura da cidade.

Na oportunidade, os secretários municipais Netto Donato (Governo) e João Muller (Obras Públicas) apresentaram ao público, obras e projetos que estão sendo executados para mitigar as enchentes na Capital Nacional da Tecnologia, em especial, na Baixada do Mercado Municipal que tem trazido perdas materiais aos comerciantes dessa região.

Renato Barros explica que o objetivo do encontro foi debater as questões da enchente, não apenas no que diz respeito ao dano material, mas também na questão da saúde do cidadão, uma vez que, podem ocorrer diversas doenças. “Esse é um dos papéis da OAB, que é cumprir a questão que está na lei, e velar pela cidadania e pela saúde das pessoas”, afirmou.

Para João Muller, a integração entre o poder público e as entidades estabelecidas é muito importante. “Nós tivemos a oportunidade de demonstrar aos advogados de São Carlos, essa classe muito importante, e aos representantes da ACISC, os investimentos que estão sendo realizados, as ações que estão sendo adotadas e os projetos que estão sendo contratados”, afirmou.

Zelão ressalta que a apresentação da prefeitura serviu para que a ACISC e as entidades presentes, pudessem ter um pouco mais de noção sobre as diversas obras que estão sendo realizadas para mitigar a questão das enchentes na cidade. “Muita coisa está sendo feita e isso deixa a gente muito feliz. Nós ficamos mais focados com as obras na região central, precisamente, na Baixada do Mercado Municipal, porém, muitas outras obras, as quais fogem do nosso conhecimento, estão sendo realizadas pela atual administração municipal”, afirmou.

Netto Donato afirma que o encontro foi muito importante para que a prefeitura pudesse mostrar às entidades presentes o que vem sendo feito para mitigar as enchentes. “Tivemos a oportunidade de mostrar o que a prefeitura já fez e o que ela está fazendo no atual momento. E quais as providências para o futuro. Temos alguns contratos sendo executados nesse momento, que é o planejamento e o projeto de obras na Baixada do Mercado que serão entregues ainda no decorrer desse ano, para que possamos executar as obras necessárias para o combate às enchentes”, afirmou.

A reunião também contou com a participação de representantes da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos (AEASC); dos secretários municipais Roselei Françoso (Educação), César Maragno (Transporte e Trânsito), José Wamberto Zanquim Junior (Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável), Walcinyr Bragatto (Administração Regional), e do presidente do SAAE, Mariel Olmo.

