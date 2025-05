Prefeitura de São Carlos anuncia chegada da rede Oba Hortifruti à cidade

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Sacolão Oba - Crédito: Reprodução Repórter Brasil

A Prefeitura de São Carlos deve anunciar oficialmente, dentro de alguns minutos, a instalação da rede Oba Hortifruti no município. A nova unidade será construída na avenida Bruno Ruggiero, nas proximidades do Shopping Iguatemi, e promete movimentar a economia local.

Com as obras de construção do prédio já em andamento, a expectativa é de que a nova loja gere cerca de 100 empregos diretos, beneficiando trabalhadores da região e impulsionando o setor varejista da cidade.

Mais informações serão divulgadas pela administração municipal ao longo do dia.

Leia Também