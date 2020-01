Prefeitura de Ibaté envia caminhões e servidores para auxiliar na limpeza das ruas em São Carlos

Crédito: Divulgação

Desde ontem a noite, a Prefeitura de São Carlos está com várias equipes atuando nos locais de transtornos por conta da chuva intensa que castigou a cidade. Funcionários da Defesa Civil, Guarda Municipal, Transporte e Trânsito, Serviços Públicos, Cidadania e Assistência Social e Segurança Pública ajudam, em especial, os comerciantes da Baixada do Mercado Municipal, onde há muita lama e entulho espalhados.

Já na manhã deste domingo, 05, o secretário municipal de Esportes e Cultura, Edson Ferraz, que está nessa região mais afetada pelos alagamentos, entrou em contato com o prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, para pedir ajuda.

Prontamente, a Prefeitura de Ibaté encaminhou 04 caminhões, sendo 02 caminhões-pipa e 02 basculantes, e 10 servidores públicos municipais, para ajudar as equipes na limpeza das ruas. O vice-prefeito de Ibaté, Horácio Sanchez, e os assessores Vadilson Alves e José Augusto Santana, estão coordenando os trabalhos dos funcionários ibateenses e prestando todo o apoio.

“Mais uma vez, a cidade de São Carlos sofre com as enchentes e, nesse momento, a única coisa que podemos fazer é ajudar. São Carlos merece nossa atenção e carinho, pois a sua população sempre tratou os ibateenses com respeito. Temos certeza que se fosse ao contrário, a Prefeitura de São Carlos estaria ajudando Ibaté. Nossa solidariedade ao povo são-carlense”, disse, por telefone, o prefeito Zé Parrella.

O prefeito Airton Garcia também está, nesse momento, na região da Baixada do Mercado, acompanhando os trabalhos e verificando os estragos causados pelas chuvas.

