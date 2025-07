Prefeitura coloca em operação nova linha de ônibus para atender zona leste durante obras na WL

Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Prefeitura Municipal de São Carlos colocou em operação nesta segunda-feira (7) uma nova linha de ônibus para atender moradores da zona leste da cidade. A medida foi adotada em razão das mudanças no trânsito provocadas pelas obras no pontilhão do bairro Jardim Tangará, que resultaram na interdição da rotatória da Rodovia Washington Luís (SP-310).

A nova Linha 75 – Distrito Industrial x Vila Verde funcionará de segunda a sexta-feira durante todo o período de interdição e atenderá, principalmente, os moradores dos bairros Vila Verde Sabará, Douradinho e Parque Timburis.

Entre os principais pontos atendidos pela nova linha estão:

Rua Dr. Marino da Costa Terra (Vila Verde)

Rua Major José Inácio (Vila Nery)

Estação Ferroviária

Avenida Dr. Teixeira de Barros

SESI

Confira os horários:

Saídas da Vila Verde:

06h40, 08h10, 09h40, 11h10, 12h40, 14h10, 15h40, 17h10, 18h40, 20h10

Saídas do Distrito Industrial:

06h00, 07h30, 09h00, 10h30, 12h00, 13h30, 15h00, 16h30, 18h00, 19h30, 22h15

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito recomenda que os usuários fiquem atentos aos novos horários e itinerários durante o período de obras.

