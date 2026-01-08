Prefeitura dá sequência às audiências da Revisão do Plano Diretor em janeiro

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, dará continuidade, ao longo do mês de janeiro, às audiências públicas e reuniões da Revisão do Plano Diretor Estratégico do município. Nesta nova etapa, a Comissão de Acompanhamento, instituída pelo prefeito Netto Donato, promoverá encontros temáticos com diferentes setores da sociedade.

A primeira reunião está marcada para o dia 28 de janeiro, às 18h, no auditório da Associação Comercial e Industrial de São Carlos, e terá como foco o desenvolvimento econômico. Foram convidados representantes de entidades da sociedade civil organizada, como CIESP, ACISC, AEASC, CRECI, além de integrantes do mercado imobiliário, do Sindicato Patronal Rural e do SINDUSCON.

Já no dia 11 de fevereiro, o debate será voltado ao segmento de alta tecnologia e conhecimento, reunindo pesquisadores, cientistas, startups, universidades, institutos de pesquisa e a Embrapa.

Encerrando essa fase, a terceira reunião acontece no dia 25 de fevereiro, também às 18h, no auditório Bento Prado, na Prefeitura, com a participação de entidades ambientais e movimentos sociais.

Próxima etapa

A última fase do processo está prevista para março e abril e antecederá as deliberações sobre as alterações no Plano Diretor. Nesse período, serão realizadas audiências de retorno e apresentação de propostas, sempre às 18h, em formato de oficinas, nos mesmos locais da primeira etapa. As datas e locais oficiais serão divulgados ao longo de fevereiro.

Segundo o secretário João Muller, o processo reforça o compromisso da atual gestão com a participação popular.“Desde março de 2025, com a Conferência da Cidade, estamos dialogando com a sociedade. Já realizamos oito audiências públicas, com quase 1.500 participantes. Adotamos o maior plano de mídia da história para convocar a população. Nossa expectativa é entregar ao Legislativo o novo texto até o fim do primeiro semestre deste ano”, destacou Muller.

