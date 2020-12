Prefeitura dá continuidade a obras de recuperação nos principais locais atingidos pela enchente

A prefeitura de São Carlos continua empenhada nas obras de recuperação dos locais mais afetados pela enchente do último dia 26.

Os trabalhos na rua Episcopal tiveram início no dia seguinte ao alagamento e continuam a todo vapor, conforme pode ser visto nas imagens.

Na rua Jesuíno de Arruda, região da Praça Ângelo Luporini, as obras tiveram início neste domingo (06) e na rua Ananias Evangelista, no Parque do Bicão, a prefeita já fez a sinalização e amanhã inicia os trabalhos.

