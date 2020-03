Prefeitura convoca 75 médicos por meio de concurso público para contratação imediata

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas, está convocando via Diário Oficial do Município, edição desta quinta-feira, dia 12 de março, 75 médicos classificados em concurso público, homologado no último dia 20 de fevereiro, para que assumam a vaga de emprego na rede de saúde do município.

Dos 75 médicos convocados via Diário Oficial do Município, 34 são para atender na urgência e emergência que engloba as 3 Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) e o SAMU, 13 são clínicos gerais, 6 para atender as unidades de saúde da família e 22 são especialistas. Entre as especialidades estão ginecologia, pediatria, psiquiatria, endocrinologia, oftalmologia, ortopedia, neurologia, vascular, oncologia e proctologia, entre outras.

De acordo com a secretária de Gestão de Pessoas, Helena Antunes, a contratação será imediata. “Estamos convocando os médicos nesta quinta, a partir daí eles têm até sete dias para responder, quem aceita já entrega a documentação e passa por exame médico, depois já pode assumir a vaga. Acredito que o processo todo seja finalizado em 15 a 20 dias”.

“Saúde é um problema no mundo inteiro, mas é mais um passo. Vamos trabalhar sempre para oferecer o melhor tratamento para as pessoas. Temos muitas coisas para fazer, mas estamos melhorando a rede com contratações via concurso público, como determina a lei”, disse o prefeito Airton Garcia.

