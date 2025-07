Prefeitura convoca 38 candidatos para avaliação psicológica no concurso de agente de trânsito

A Prefeitura de São Carlos convocou 38 candidatos para a etapa de Avaliação Psicológica do concurso público para o cargo de agente de trânsito, conforme edital publicado na edição desta quarta-feira (23) do Diário Oficial do Município. A convocação é direcionada aos candidatos que foram aprovados nas fases anteriores — prova objetiva, exame antropométrico e teste de aptidão física.

A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, será realizada no dia 2 de agosto (sábado), na Fidelis Psicologia, localizada na Rua Padre Teixeira, nº 1.781, no Centro. Os horários e demais orientações estão disponíveis no site do Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br), responsável pela organização do concurso.

O objetivo desta etapa é analisar o perfil comportamental dos candidatos por meio de testes que seguem as normas do Conselho Federal de Psicologia, podendo ser aplicados individual ou coletivamente. A presença no horário e local marcados é obrigatória, sendo exigido documento de identidade original e em bom estado.

O concurso foi aberto pelo Edital nº 003/2024, com oferta de 29 vagas efetivas mais cadastro reserva. O salário inicial é de R$ 3.522,00 para uma jornada de 40 horas semanais. Entre os requisitos, estão ensino médio completo, CNH nas categorias “A e B”, altura mínima (1,65m para homens e 1,60m para mulheres), idoneidade moral e ausência de antecedentes criminais. O processo seletivo conta com várias fases eliminatórias, incluindo exames médicos, toxicológicos e investigação social e comportamental.

Segundo o secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, “a atuação dos agentes de trânsito é essencial para garantir a segurança viária e a mobilidade urbana em São Carlos. Por isso, essa fase de avaliação psicológica é fundamental para selecionar profissionais preparados para lidar com situações do dia a dia.”

