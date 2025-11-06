(16) 99963-6036
quinta, 06 de novembro de 2025
Prefeitura convida para o lançamento da plataforma Aprova São Carlos

06 Nov 2025 - 16h18
Prefeitura convida para o lançamento da plataforma Aprova São Carlos -

A Prefeitura de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura convida você para participar do lançamento da Plataforma APROVA SÃO CARLOS, plataforma de gestão e aprovação de processos para o setor público.  

Com a implantação da plataforma, profissionais e cidadãos poderão solicitar e acompanhar diversos serviços de forma 100% digital, sem precisar comparecer presencialmente à prefeitura. Entre os serviços disponíveis estão Licença de Construção, Habite-se, e Certidões de Uso e Ocupação do Solo, Parcelamento, Retificação, Alinhamento, Tapume, Emplacamento e outros. 

 

Data: 07/11 (sexta-feira)

Horário: 10h

Local: Auditório do Paço Municipal, Rua Episcopal, 1575 - Centro. 

 

 

CIDADE DE SÃO CARLOS. 

https://www.sympla.com.br/evento/lancamento-da-plataforma-aprova-digital--sao-carlossp/3174522

