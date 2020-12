Prefeitura conserta estragos causados pela enchente no Lagoa Serena

Máquinas trabalham para consertar os estragos causados pela chuva - Crédito: Divulgação

Após a conclusão das obras de recuperação da rua Episcopal próximo ao Calçadão, e parte da avenida Comendador Alfredo Maffei no centro da cidade, a Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, concentrou os trabalhos para a recuperação dos estragos causados pela enchente na região do bairro Lagoa Serena.

Em um trabalho conjunto com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), estão sendo realizados no cruzamento das ruas Jullien Fauvel com a rua Vivaldo Lanzoni, a recuperação da rede de esgoto, rede de água, sistema de drenagem, e também, a recuperação do asfalto que foi arrancando pelas águas. Parte do asfalto da rua Francisco Marmorato, também está sendo recuperado pela força tarefa realizada no bairro.

Com investimento no valor de R$ 1.050.000,00, a recuperação dos estragos causados pelas enchentes, do último dia 26/11, na região central da cidade e alguns bairros afetados, está sendo feita por meio de uma empresa contratada a partir do Decreto de Situação de Emergência. O processo permitiu que as obras de recuperação fossem feitas o mais breve possível.

De acordo com o secretário municipal de Serviços Públicos, Mariel Olmo, o trabalho de recuperação dos estragos segue um cronograma que começou no centro da cidade, e agora segue para os bairros. “A Prefeitura vem trabalhando para que todos os locais afetados pelas enchentes sejam recuperados o mais rápido possível. Estamos bem adiantados com as obras aqui no bairro Lago Serena, nosso próximo passo será a recuperação dos estragos na região do Parque do Bicão”, disse o secretário.

Além das obras realizadas no bairro Lagoa Serena, a equipe de serviços públicos e da empresa contratada também trabalham para concluir a recuperação do asfalto da avenida Comendador Alfredo Maffei, entre as ruas Aquidaban e Riachuelo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também