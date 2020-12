Prefeitura conclui obras de recuperação em trecho da avenida Comendador Alfredo Maffei

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, concluiu nesta segunda-feira (14/12), as obras de recuperação da avenida Comendador Alfredo Maffei, entre as ruas Aquidaban e Riachuelo. O local, que já teve o trânsito liberado para os veículos, foi o último a ser recuperado pelos estragos causados pela enchente na região central da cidade.

Desde os estragos causados pela enchente do último dia 26 de novembro, a Prefeitura vem trabalhando para recuperar as ruas e avenidas atingidas, com o intuito de liberar o trânsito o mais breve possível evitando transtornos aos motoristas. Com investimento no valor de R$ 1.050.000,00, a recuperação de todos os estragos causados pelas enchentes, está sendo feita por meio de uma empresa contratada a partir do Decreto de Situação de Emergência.

Na região central da cidade, os trabalhos se concentraram na rua Episcopal, próximo ao Calçadão, e trechos da avenida Comendador Alfredo Maffei junto a rotatória da Praça Ângelo Luporini, cruzamento das ruas Jesuíno de Arruda, José Bonifácio e Geminiano Costa. Além da recuperação do asfalto e galerias de água pluviais, também foi realizado a obra de readequação da praça após a constatação da retenção de água da chuva que contribuía para que as enchentes ficassem mais perigosas naquela região.

Já outros pontos afetados pelas enchentes, como o bairro Lagoa Serena, os trabalhos de recuperação dos estragos foram realizados rua Jullien Fauvel esquina com a rua Vivaldo Lanzoni e também, em parte do asfalto da rua Francisco Marmorato. Além do asfalto, a força tarefa no bairro contou com o apoio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAEE), que recuperou a rede de água e de esgoto afetadas.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Mariel Olmo, com a conclusão das obras no centro e no bairro Lago Serena, o trabalho de recuperação dos estragos causado pelas enchentes se concentra agora na travessa 4 (rua Ananias Evangelista) na Vila Carmem, próximo ao Jardim Bicão. No local está sendo realizado a recuperação das calçadas, guias e parte do asfalto que também foram destruídos pela força das águas.

“As obras de recuperação foi uma determinação do prefeito Airton Garcia, e agora liberando mais esse trecho da avenida Comendador Alfredo Maffei, finalizamos as obras de recuperação aqui no centro da cidade. Já estamos concluindo as obras no bairro Lagoa Serena, e agora só falta essa região da travessa 4, próximo ao Bicão que já estão avançadas. Nossa previsão é que nessa semana já concluímos todos os trabalhos de recuperação dos estragos causados pelas enchentes”, concluiu o secretário.

