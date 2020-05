Prefeitura conclui intervenções no trânsito no centro

Jesuino de Arruda tem agora duas pistas para rolamento - Crédito: Facebook

Com a promessa de terminar os constantes congestionamentos no “coração” de São Carlos, a Prefeitura Municipal de São Carlos concluiu várias intervenções realizadas entre a Avenida São Carlos e rua Episcopal.

As informações foram dadas pelo secretário de Habitação, João Muller, que postou fotos em sua página no Facebook.

Segundo ele, a Jesuíno de Arruda, neste trecho, tem agora espaço para que haja o trânsito de veículos emparelhados, além da substituição de semáforos.

Ele ressaltou ainda que foi concluída a fundação do terminal de ônibus na rua Dona Alexandrina e blocas estacadas no terminal localizado na Avenida São Carlos. Na próxima semana a fundação deve ser concluída.

Um dos motivos para que os trabalhos avancem com rapidez é o fato do pouco movimento que acontece em São Carlos devido a pandemia do Covid-19 onde, temporariamente, o comércio permanece fechado.

