Prefeitura conclui curso de qualificação profissional para guardas municipais

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social concluiu as atividades do Estágio de Qualificação Profissional (EQP), válido pelo período de um ano, para todos os cerca de 150 guardas municipais em exercício e que detém porte de arma. O curso faz parte das exigências da Lei Federal nº 10.826, que prevê qualificação anual de 80 horas para cada agente visando a manutenção do trabalho com armas de fogo da Guarda Municipal.

Desde o início do ano, os profissionais de segurança foram divididos em turmas para realizar o EQP de forma que a qualificação não comprometesse o efetivo de guardas em patrulhamento nas ruas da cidade. As turmas foram compostas por dez a onze agentes cada, que ficaram cerca de duas semanas em curso presencial (52h, nas instalações das propriedades usadas pela Guarda Municipal) e à distância (28h, com aulas e emissão de certificados obtidas em parceria com a Fundação Educacional São Carlos – FESC).

Neste período, os servidores fizeram treinamentos teóricos e práticos e, ao final, receberam o certificado de participação e de qualificação. Os instrutores que ministraram atividades são habilitados pela Polícia Federal e, por se tratarem de colaboradores da própria Guarda Municipal, possibilitaram que o curso fosse realizado em São Carlos. Com isso, a Prefeitura economizou até R$ 150 mil em recursos, investimento que seria necessário caso o EQP acontecesse em outra cidade.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Michael Yabuki, as temáticas abordadas permitem aos profissionais de segurança pública um conhecimento ainda mais aprofundado sobre diversos assuntos, contribuindo para uma prestação de serviço ainda melhor para o município e para a população. “O curso envolve instruções em diversas áreas, como técnicas de abordagem, abordagem não violenta, direitos humanos, condução de ocorrências, técnicas e práticas de armamento e tiro, técnicas de algemamento, defesa pessoal e diversas outras questões”, explica Michael.

Samir Gardini, secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, destaca a relevância desta qualificação no que diz respeito às atribuições da pasta. “É sempre bom lembrar que temos como pilares principais os temas de legislação, tecnologia e recursos humanos. Neste último ponto, entendemos que os profissionais precisam ser bem remunerados, trabalhar equipados e serem qualificados e, dentro deste vetor de qualificação, o EQP é um importante instrumento para que isso resulte em um trabalho de qualidade para a população. Esses cursos viabilizam uma legalidade federal, onde se procura levar conteúdos importantes para que a dinâmica do combate à criminalidade seja alcançada”, finaliza Samir.

Leia Também