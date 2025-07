Prefeitura avança na execução do projeto da nova sede da FATEC São Carlos

Projeto arquitetônico da FATEC -

A Prefeitura de São Carlos está finalizando os detalhes técnicos para a execução do projeto da nova sede da FATEC na cidade. Na última quinta-feira (24), o secretário de Gestão da Cidade e Infraestrutura, Leonardo Lázaro, e o assessor do prefeito Netto Donato, João Muller, estiveram em reunião no Centro Paula Souza, em São Paulo, com a diretora do Ceeteps, Bruna Ferreira. O encontro teve como foco o alinhamento de premissas técnicas e requisitos necessários para a elaboração do projeto executivo, cuja responsabilidade é da empresa Inplenitus Projetos, contratada em 2025.

O projeto básico já havia sido aprovado em 2023 e agora passa por ajustes para atender às exigências dos órgãos estaduais, garantindo a viabilidade da licitação da obra. Segundo Leonardo Lázaro, a obra tem valor estimado entre R$ 35 e R$ 40 milhões, o que exige rigor técnico e planejamento detalhado. A assinatura do contrato para o projeto executivo ocorreu em 30 de junho e prevê a entrega do documento final até setembro deste ano.

A nova sede da FATEC será construída em um terreno doado pela Prefeitura, ao lado do Parque Eco-Tecnológico Damha. O prédio contará com salas de aula, laboratórios, biblioteca, auditório, áreas administrativas, quadra e estacionamento. A obra será financiada com recursos municipais e emenda parlamentar, incluindo R$ 1,2 milhão já aplicados no projeto executivo. A nova estrutura permitirá ampliar a oferta de cursos e integrar o ensino técnico da ETEC com o superior, beneficiando os cerca de 600 alunos atuais.

