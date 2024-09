SIGA O SCA NO

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que a partir desta quarta-feira (18/09) estará disponibilizando, a pedido da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC), 31 vagas de estacionamento rotativo para veículos (Área Azul) na Praça do Mercado Municipal (Praça Maria Aparecida Resitano).

As vagas ficarão liberadas até o final de dezembro de 2024, exceto nos dias em que a Praça do Mercado Municipal for liberada para eventos oficiais.

