Prefeitura assina termo de cooperação com o Sebrae para implantação do projeto JEPP

O prefeito Netto Donato e o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Roselei Françoso, receberam na última segunda-feira (03/02), no Paço Municipal, o diretor superintendente do Sebrae/SP, Marcos Vinholi e a gerente do Sebrae São Carlos, Ariane Canellas.

Marcos Vinholi fez questão de vir ao município para a assinatura do termo de cooperação com o Sebrae/SP para a implantação do curso Jovens Empreendedores Primeiro Passos (JEPP) nas escolas da rede municipal de ensino.

O Jovens Empreendedores Primeiro Passos (JEPP) é um projeto de empreendedorismo para o desenvolvimento de habilidades e competências empreendedoras, em alunos do Ensino Fundamental.

Composto por 9 cursos do 1º ao 9º ano, a educação empreendedora proposta pelo Sebrae para o ensino fundamental incentiva os alunos a buscar o autoconhecimento, novas aprendizagens e o espírito de coletividade. A ideia é que a educação deve atuar como transformadora desse sujeito e incentivá-lo à quebra de paradigmas e ao desenvolvimento das habilidades e dos comportamentos empreendedores.

“Sabemos que empreender no Brasil é um desafio, dois terços das empresas quebram antes dos cinco anos, mas 70% dos empregos estão nas pequenas e médias empresas, por isso precisamos ter cada vez mais empreendedores preparados para esse mercado competitivo. Com o termo que o prefeito Netto Donato assinou agora, o município vai receber tudo, apostila, treinamento e sala maker para poder qualificar desde muito cedo, de maneira lúdica, com educação financeira os alunos das escolas municipais”, explicou Marcos Vinholi, lembrando que o JEPP é um programa reconhecido e com metodologia internacional.

Para a secretária de Educação, Paula Knoff, o ensino do empreendedorismo nas escolas fundamentais é de grande importância para os alunos porque auxilia no desenvolvimento das habilidades essenciais das crianças, preparando todas para o futuro. “Ajuda tanto no desenvolvimento das suas habilidades para a tecnologia, inovação, como melhora a capacidade de resolver problemas”, acredita a secretária.

A dirigente regional de Ensino, Débora Costa Blanco, que também participou da assinatura do termo, falou da integração entre Estado e Município. “Esses alunos do município futuramente devem fazer parte da rede estadual e chegarão para nós preparados, imbuídos com esse espírito de empreendedorismo. Esse programa agrega muito, buscando um cidadão completo”.

Roselei Françoso, vice-prefeito, disse que a educação deve atuar como transformadora e incentivar a quebra de paradigmas e ao desenvolvimento das habilidades e dos comportamentos empreendedores. “O programa do Sebrae vem nessa direção, pois procura apresentar práticas de aprendizagem, considerando a autonomia do aluno para aprender, além de favorecer o desenvolvimento de atributos e atitudes essenciais para a gestão da própria vida”.

O prefeito Netto Donato agradeceu a visita do diretor superintendente do Sebrae/SP, Marcos Vinholi, e falou da importância do termo de cooperação com o Sebrae. “Aprender sobre empreendedorismo desde cedo ajuda as crianças a tomarem decisões, assumirem responsabilidades e entenderem a importância da persistência e da resiliência. Com um mundo cada vez mais dinâmico e tecnológico, incentivar o espírito empreendedor desde a infância pode ajudar os alunos a desenvolver carreiras mais flexíveis, criando oportunidades próprias em vez de apenas buscar empregos”, disse o prefeito de São Carlos.

Também participaram da reunião o secretário de Relações Legislativas, Waldomiro Bueno de Oliveira, o secretário de Cidade Inteligente e Transparência, Mateus de Aquino e a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

