Prefeitura assina contrato com empresa que vai elaborar os projetos de combate às enchentes

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio das secretarias de Obras Públicas e de Governo, assinou nesta sexta-feira (06/10) o contrato como a Hidrostudio Engenharia S/S, empresa vencedora da licitação especializada em drenagem urbana, para elaboração de projetos executivos que visam solucionar os problemas de enchentes nas bacias dos Córregos do Gregório e do Simeão, na região do mercado municipal.

A contratação é uma determinação do prefeito Airton Garcia em composição com o Ministério Público, através do Promotor de Justiça do Meio Ambiente, Dr. Flávio Okamoto. A Hidrostudio foi a empresa que projetou 40 piscinões em São Paulo e desenvolveu projetos para outras grandes cidades, incluindo Campinas, Rio de Janeiro e Ribeirão Preto. A empresa vai receber R$ 927 mil para apresentar a Prefeitura os projetos executivos. Os técnicos da Secretaria de Obras Públicas definiram o Termo de Referência do processo que sugere quatro grandes intervenções para reter o volume de água dos Córregos do Simeão e Gregório em dias de chuvas de alto índice pluviométrico.

De acordo com João Muller, secretário de Obras Públicas, os projetos executivos vão direcionar corretamente os investimentos de combate às enchentes no centro comercial da cidade. “É um dia histórico para São Carlos. Agora vai ser a técnica que vai nos dizer qual a solução para a região central da cidade que historicamente sofre com as enchentes. A empresa tem prazo de 240 dias para nós entregar esses projetos, já que a Hidrostudio vai ter que fazer vários estudos antes”, afirmou Muller.

O secretário disse, ainda, que no termo de referência foram citados alguns projetos, entre eles uma galeria na rua Treze de Maio, um piscinão (reservatório) ao lado do Fórum Cível e uma galeria pela rua Episcopal desde a rua 1º de maio até o Córrego do Gregório.

O diretor da Hidrostudio, Aluísio Canholi, explicou que o município possui relevo acidentado com várias obras de canalização, mas poucas de reservação. Vamos fazer inicialmente um estudo hidrológico, um estudo completo da bacia toda, do potencial de enchente de cada bacia e fazer o dimensionamento de alguns reservatórios. São Carlos precisa de uma solução estrutural”.

Netto Donato, secretário de Governo, garantiu que esse é somente o primeiro passo para o combate às enchentes na região central. “Precisamos dos projetos executivos e estimativa de valores para podermos pleitear recursos maiores para as obras necessárias para solução dos problemas das enchentes na região da baixada do mercado. Provavelmente o município não vai ter recursos para a execução de todas as intervenções, portanto vamos precisar levar esses projetos e buscar ajuda no Ministérios das Cidades e no Governo do Estado”, ressaltou Netto.

A Prefeitura de São Carlos também está investindo em obras de macro e microdrenagem. O governo do prefeito Airton Garcia já construiu os piscinões da CDHU e da Travessa 8, está solucionando as enchentes na Rotatória do Cristo, com obras da Rumo Logística e da própria Prefeitura, como a duplicação da ponte do Jardim Bandeirantes e canalização do Mineirinho na chegada do Monjolinho. Realizou a microdrenagem na nascente do Mineirinho, no Santa Felícia, no Jardim Munique, no Itamaraty, na Cidade Aracy, na BR Aves, Praça Itália, Lagoa Serena, Bicão (interno), nas pontes de Santa Eudóxia e do Jardim Bandeirantes. Além disso, concluiu a pavimentação e drenagem do Parque São José e está fazendo a drenagem nas avenidas Tetracampeonato e Arnoldo de Almeida Pires, no Cidade Aracy.

Também participaram da assinatura do contrato o presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral, o presidente do SAAE, Mariel Olmo e demais secretários municipais.

