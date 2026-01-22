Prefeitura articula com Estado investimentos em obras e transporte na Educação

A pedido do prefeito Netto Donato, o vice-prefeito Roselei Françoso esteve em São Paulo, na quarta-feira (21/01), para uma reunião com Vinícius Mendonça Neiva, secretário executivo da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP). O encontro teve como objetivo apresentar demandas prioritárias da área da Educação em São Carlos.

Também participaram da reunião o deputado estadual Itamar Borges, a dirigente de ensino Débora Gonzalez Costa Blanco e a diretora da EMEB Dalila Galli, Edvilma Duarte.

Durante o encontro, Roselei Françoso destacou três pautas principais. A primeira delas é a retomada do convênio para a construção de uma escola estadual que atenda o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio na região do Santa Felícia.

“Essa demanda é conhecida desde 2021, mas tivemos que cancelar o convênio inicial por causa da defasagem na planilha de preços. A obra está orçada em R$ 14 milhões e a planilha anterior previa R$ 7 milhões. Era impossível executar com aquele valor”, explicou o vice-prefeito.

Roselei detalhou que a futura escola estadual do Jardim Ipanema será construída em terreno doado pelo município em 2021. A unidade contará com 12 salas de aula, com capacidade para cerca de 360 alunos por período.

“A ideia é que seja uma escola de ensino integral, com ensino médio, atendendo aproximadamente 700 estudantes no total”, afirmou.

Segundo o vice-prefeito, a construção da unidade é tratada como prioridade junto ao Governo do Estado.

“Temos convicção de que vamos conseguir viabilizar essa obra em um curto espaço de tempo”, destacou.

Outro tema abordado foi o transporte escolar. Roselei explicou que o município sempre manteve convênio para o transporte rural, mas foi informado pelo Estado sobre a existência de um convênio mais amplo para transporte escolar.

“Isso abre a possibilidade de incluir alunos da zona urbana que estudam a mais de dois quilômetros de casa e também crianças com deficiência. Hoje investimos cerca de R$ 10 milhões por ano para garantir o transporte para a APAE e para a ACORDE. Se aprovado, esse convênio vai ajudar bastante o município a financiar o transporte”, explicou.

Atualmente, o serviço atende 673 alunos, sendo 205 da ACORDE e 468 da APAE.

A terceira pauta tratada foi a reforma da EMEB Dalila Galli, localizada na região do Jóquei Clube. A escola atende cerca de 900 alunos em três períodos, incluindo Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período noturno.

“É uma escola que precisa de novos banheiros, cozinha e de uma reestruturação para atender o ensino bilíngue. O levantamento do nosso Departamento de Engenharia aponta um custo de R$ 1,8 milhão. Queremos que o Governo do Estado trate essa reforma como prioridade dentro do PAINSP – Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo”, destacou Roselei.

O vice-prefeito avaliou a reunião de forma positiva.

“Saímos otimistas. O deputado Itamar Borges nos acompanhou e ajudou muito a mostrar ao secretário a necessidade de investir em São Carlos, uma cidade com quase 300 mil habitantes que precisa de melhoria contínua na Educação”, afirmou.

Além das obras e do transporte, também foram discutidos investimentos em tecnologia educacional.

“O Governo do Estado garantiu cerca de R$ 1 milhão para a compra de computadores para nossas crianças. Estamos aguardando as atas de preço para adquirir os equipamentos. O deputado Itamar Borges também destinou R$ 250 mil para essa finalidade”, concluiu Roselei Françoso.

