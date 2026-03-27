Prefeitura anuncia maior investimento da história no PMAIS, com R$ 2,6 milhões em 2026

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, anunciou o maior investimento já realizado no Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social (PMAIS): R$ 2,6 milhões previstos para 2026. Criado em 2021, o programa tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar e garantir segurança alimentar, por meio da aquisição de hortifrúti e leite pasteurizado tipo A destinados a entidades socioassistenciais, restaurantes populares e programas municipais.

Durante evento no Paço Municipal, o prefeito Netto Donato destacou a relevância da iniciativa para o desenvolvimento da cidade. “É um grande momento, onde reforçamos a parceria com a agricultura familiar com um investimento robusto. Isso envolve leite, hortifrúti e é assim que a gente faz a cidade crescer de forma igual, incentivando produtores, investidores e empreendedores locais”, afirmou. O prefeito também ressaltou o impacto social da medida, principalmente na alimentação de crianças atendidas por programas públicos.

Representando os agricultores, Sérgio Aparecido Marino, da Cooperativa dos Agricultores Familiares de São Carlos e Região (Coascre), destacou a importância da parceria com o poder público. Segundo ele, além do incentivo financeiro, a garantia de compra dos produtos traz segurança para os pequenos produtores continuarem suas atividades. “Esse apoio fortalece a produção e contribui para que as famílias permaneçam no campo, já que nossa região é formada, em sua maioria, por pequenas propriedades”, disse.

O secretário de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, Alexandre Wellington de Souza, também enfatizou o esforço da administração municipal em ampliar o alcance do programa. De acordo com ele, o investimento permitirá fortalecer a produção local, melhorar a cadeia leiteira e ampliar a oferta de alimentos de qualidade na merenda escolar, nos restaurantes populares e na alimentação de servidores.

A proposta, segundo a Prefeitura, é expandir cada vez mais o programa, incentivando a permanência do produtor no campo e promovendo uma cadeia produtiva sustentável, com impacto direto na economia local e na segurança alimentar da população.

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