Prefeitura anuncia investimento de R$ 3,3 milhÃµes para modernizar campo do RaspadÃ£o no Cidade Aracy

RaspadÃ£o irÃ¡ receber R$ 3 milhÃµes em melhorias -

O prefeito Netto Donato anunciou, na manhã de domingo (29), um investimento de R$ 3.373.299,74 para a modernização do campo do Raspadão, localizado no bairro Cidade Aracy, em São Carlos. O anúncio foi feito durante a final do tradicional Campeonato Raspadão, que reuniu grande público e movimentou a região. O prazo estimado para conclusão das obras é de 12 meses.

A agenda contou com a presença do vice-prefeito Roselei Françoso, dos vereadores Dé Alvim e Edson Ferraz, além de autoridades municipais, como o presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Derike Contri, e secretários das áreas de Conservação e Qualidade Urbana, Infância e Juventude e Esportes.

O projeto prevê a reestruturação completa do espaço esportivo. Estão incluídas a construção de vestiários para atletas e arbitragem, banco de reservas, depósito, sala de zeladoria, copa e sala de imprensa. Também serão implantados sanitários masculinos, femininos e acessíveis ao público, além de uma nova arquibancada com capacidade para 239 pessoas, com rampas de acessibilidade.

O campo será mantido nas dimensões atuais, de 59 metros por 34 metros, mas passará por reposicionamento dentro da área e contará com um novo sistema de drenagem. A proposta inclui a instalação de tubos perfurados ao longo do terreno para garantir o escoamento adequado das águas pluviais, melhorando as condições de uso, especialmente em períodos chuvosos.

Durante o anúncio, o prefeito destacou a importância do investimento para o Cidade Aracy e afirmou que o local deve se transformar em uma arena esportiva voltada ao lazer e à convivência da população, com estrutura adequada para receber jogos e atividades aos fins de semana.

Final do Raspadão reúne público e movimenta economia local

A final do Campeonato Raspadão reuniu atletas, famílias e torcedores, consolidando o evento como uma das principais competições esportivas da região. A decisão foi disputada entre as equipes Caixa D’Água e Zé Bebeu, enquanto a disputa pelo terceiro lugar ficou entre Planalto Verde e Zavaglia.

Com arquibancadas cheias, o campeonato reforçou o papel do esporte como ferramenta de integração social, promovendo a participação de moradores de diferentes idades.

A programação contou ainda com o apoio de agentes de trânsito, responsáveis pela organização e segurança no entorno do evento. Além disso, a competição também impulsionou a economia local, com trabalhadores atuando na venda de alimentos e bebidas, como espetinhos e lanches, gerando renda para a população

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