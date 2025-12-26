(16) 99963-6036
Prefeitura anuncia construção da nova sede do CAPS Infantojuvenil com investimento de R$ 2,2 milhões

Unidade será construída na avenida Grécia, próxima à UPA Vila Prado, e vai ampliar e qualificar o atendimento em saúde mental para crianças e adolescentes

26 Dez 2025 - 15h59Por Jessica Carvalho R
A Prefeitura anunciou a construção da nova sede do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Infantojuvenil, equipamento fundamental para o cuidado em saúde mental de crianças e adolescentes no município. O investimento total na obra será de R$ 2,2 milhões, resultado de uma parceria entre o município e o Governo Federal, com foco na ampliação e qualificação da rede pública de saúde.

O novo CAPS Infantojuvenil está sendo construído na avenida Grécia, na região da UPA Vila Prado, e foi projetado para oferecer um atendimento mais humanizado, acolhedor e multidisciplinar. A estrutura contará com cerca de 26 ambientes internos, planejados para atender às diferentes demandas terapêuticas dos pacientes e das equipes de saúde.

Entre os espaços previstos estão recepção e acolhimento, sala de convivência, salas administrativas, consultórios médicos e multiprofissionais, salas para atendimento individual e familiar, salas de grupo e oficinas terapêuticas de arte, música, corpo e movimento, pedagogia e culinária. A unidade também contará com farmácia, sala de observação, refeitório, cozinha, despensa e lavanderia, garantindo suporte completo ao funcionamento do serviço.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, o CAPS Infantojuvenil já exerce um papel essencial na rede de atenção psicossocial do município. “Atualmente, realizamos mais de 18 mil atendimentos por ano, o que demonstra a alta demanda e a importância desse serviço para crianças, adolescentes e suas famílias. A nova sede vai permitir um atendimento ainda mais qualificado, com estrutura adequada, ambientes terapêuticos diversificados e melhores condições de trabalho para as equipes multiprofissionais”, afirmou.

O vice-prefeito Roselei Françoso destacou o aumento da procura por atendimento em saúde mental infantojuvenil e a necessidade de ampliar a oferta do serviço. “Durante o período em que estive à frente da Secretaria de Educação, era muito comum que pais e responsáveis procurassem as escolas em busca de orientação e apoio para questões emocionais e comportamentais de seus filhos. Isso mostra como a saúde mental está diretamente ligada ao ambiente escolar e familiar. Investir em um CAPS Infantojuvenil estruturado é garantir cuidado, acolhimento e suporte desde cedo”, ressaltou.

Para o prefeito Netto Donato, a obra representa um avanço importante na política municipal de saúde mental. “Estamos investindo em uma estrutura moderna, ampla e adequada para garantir um atendimento digno e de qualidade às nossas crianças e adolescentes. O novo CAPS Infantojuvenil será um espaço de cuidado, acolhimento e desenvolvimento, pensado para fortalecer o tratamento e o bem-estar das famílias que mais precisam”, concluiu.

