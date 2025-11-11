Prefeitura analisa documentos para liberar pagamento de controladores de acesso

A Prefeitura de São Carlos informou que está em fase de análise dos documentos encaminhados pela empresa WWS, responsável pelos serviços prestados pelos controladores de acesso em diversos prédios e repartições públicas do município.

De acordo com a administração municipal, o objetivo é viabilizar o pagamento referente aos serviços realizados, cuja liberação está prevista até a próxima quinta-feira (13).

O processo envolve a atuação conjunta das Secretarias Municipais de Administração, Fazenda, Mobilidade Urbana e Segurança Pública, que trabalham de forma integrada para garantir a regularidade e a transparência de todos os procedimentos relacionados ao repasse.

