domingo, 05 de outubro de 2025
Prefeitura amplia atendimento da Linha 34 e cria novo ponto no Parque Novo Mundo

05 Out 2025 - 07h14
Ônibus Rigras - Crédito: divulgação

 

A partir de segunda-feira, 6 de outubro, os usuários da Linha 34 (Parque Novo Mundo x Douradinho) contarão com mudanças no serviço de transporte público em São Carlos. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, anunciou que a linha passará a atender o CEAT em todas as partidas, incluindo dias úteis, sábados e domingos.

Até então, o atendimento ao CEAT ocorria apenas até as 19h nos dias úteis. Com a mudança, o acesso ao centro será garantido em todos os horários da linha, ampliando a cobertura e facilitando o deslocamento de trabalhadores e estudantes que utilizam o transporte coletivo.

Além da ampliação do itinerário, a Linha 34 também contará com um novo ponto de embarque e desembarque na rua Vera Lúcia Maielo César, nº 395, no Parque Novo Mundo, em frente ao SEST/SENAT. A medida visa oferecer mais comodidade aos passageiros e melhorar o acesso à região.

Segundo o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista, “a alteração faz parte de um conjunto de ações voltadas à melhoria da mobilidade urbana e à valorização do transporte público como ferramenta de inclusão social”.

