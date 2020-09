Prefeitura alerta sobre golpe aplicado contra usuários do CRAS

A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social informa que todos os serviços oferecidos pela Prefeitura na área social são totalmente gratuitos, não havendo nenhuma cobrança de taxa para que a população seja inscrita ou tenha direito a algum benefício do governo local, estadual ou federal.

A Secretaria alerta que golpistas estão usando o nome do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e fazendo ligações telefônicas para usuários do serviço pedindo uma contribuição no valor de R$ 40,00 para a compra de suprimentos. O primeiro golpe foi aplicado na região do CRAS Santa Felícia.

Portanto a Cidadania e Assistência social alerta os usuários para que não paguem nenhum valor como contribuição. Os Centros de Referência em Assistência Social são integralmente mantidos com recursos municipais e não necessitam de doações para a realização do trabalho desenvolvido. As denunciais devem ser feitas na Ouvidoria da Prefeitura pelo telefone 3362-1080.

O CRAS é a porta de entrada para a Rede Socioassistencial, e funciona como uma unidade básica do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. É responsável por executar os serviços, programas e projetos sociais desenvolvidos pelos Governos Federal, Estadual e Municipal. Instalado prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade, o CRAS é um local público de base territorial. O objetivo do equipamento é prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social nos territórios por meio do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários além da ampliação e garantia do acesso aos direitos de cidadania.

