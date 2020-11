Prefeitura alerta população para golpe do 'Programa Auxílio Natalino' em São Carlos

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, alerta pais e responsáveis pelos alunos da Rede Municipal de Ensino que recebem o Cartão Merenda, com crédito de R$ 50,00 por aluno mensalmente, para que não abram a mensagem “fake” que está sendo enviada por “SMS” para os telefones celulares com a seguinte mensagem: “A Prefeitura abriu inscrições para o Programa Auxílio Natalino 2020”.

As famílias cadastradas receberão a 1ª Parcela de R$ 125 que será paga ainda este mês. O cadastramento está disponível apenas no site oficial do Programa (neste trecho os golpistas colocam um link como se fosse da página da Prefeitura, porém é falso, é fake, e somente vai copiar dados cadastrais do telefone). Portanto a Prefeitura alerta e solicita para que as pessoas não cliquem nesse link, apagando a mensagem imediatamente após o recebimento da mesma.

O Departamento de Tecnologia da Informação da Secretaria de Planejamento e Gestão já está tomando as medidas cabíveis para identificar quem está enviando a mensagem “fake” em nome da Prefeitura de São Carlos.

