Prefeitura ainda avalia “tamanho” do estrago da segunda enchente

Crédito: Marcos Escrivani

A primeira enchente ocorrida em São Carlos nos primeiros dias de janeiro causou um prejuízo estimado de R$ 2,5 milhões a Prefeitura Municipal.

Agora, com a segunda tragédia ocorrida domingo, 13, a estimativa aumentou segundo o secretário municipal de Serviços Públicos, Mariel Olmo.

“Estamos empenhados desde a semana passada em buscar soluções para os estragos através do orçamento municipal e do Governo do Estado. Mas com esta nova enchente o prejuízo avaliado que era de R$ 2,5 milhões irá saltar. Os estragos foram bem maiores e ainda não temos os números. Terá uma nova reunião às 16h quando será feito um balanço e será divulgado os valores e obras que deverão ser realizadas”, disse Olmo, salientando que São Carlos busca recursos no Estado e na União.

FONE “SURPRESA”

Durante a reunião na manhã desta segunda-feira, 13, o prefeito municipal Airton Garcia (PSB) recebeu ligação de Walter Nyakas, chefe da Defesa Civil do Estado de São Paulo e ficou a promessa de que o Estado deverá ajudar com recursos financeiros a cidade de São Carlos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também