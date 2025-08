Prefeitura afirma que UPA seguiu protocolo em caso de paciente que morreu após três atendimentos

UPA Vila Prado - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Prefeitura de São Carlos se manifestou sobre a morte de uma mulher de 55 anos que procurou atendimento por três vezes na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado. A paciente não resistiu e faleceu na manhã do dia 31 de julho, após ser atendida novamente na unidade.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a mulher buscou ajuda médica duas vezes no dia anterior, relatando dores no peito. Em ambas as ocasiões, ela foi medicada e liberada. No terceiro atendimento, realizado na manhã seguinte, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu por volta das 7h05. O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO), em Américo Brasiliense, para apuração da causa da morte.

Em nota oficial, a administração municipal afirmou que os atendimentos prestados seguiram os protocolos clínicos para casos de dor torácica. A paciente teria apresentado melhora nos sintomas nos dois primeiros atendimentos. Ainda segundo a prefeitura, exames laboratoriais e eletrocardiogramas realizados não indicaram alterações cardíacas.

No retorno da manhã do dia 31, a paciente relatou dores no corpo, diarreia e novamente dor torácica. Exames repetidos também não apontaram alterações. No entanto, ela evoluiu rapidamente para uma parada cardiorrespiratória e faleceu na unidade.

A prefeitura reforçou que todos os procedimentos clínicos foram adotados conforme protocolo médico e que aguarda o resultado da análise do SVO para maiores esclarecimentos.

Confira abaixo a íntegra da nota da Prefeitura:

NOTA – UPA – 01/08/25

A paciente chegou na Unidade UPA Vila Prado via SAMU com dor torácica, agitada, nervosa. Realizado eletrocardiograma sem alterações seguido de exames laboratoriais normais conforme protocolo de dor torácica. Paciente evoluiu com melhora da dor, sendo liberada com orientações.

No final da tarde, retornou à unidade com sintomas de boca seca, muito ansiosa. Foi medicada com calmante, apresentou melhora do quadro e foi liberada.

Paciente retorna pela manhã do outro dia com sintomas de dor no corpo, diarreia e dor torácica. Foi realizado novamente eletrocardiograma sem alterações, assim como enzimas cardíacas. A paciente então evoluiu para parada cardiorrespiratória, sendo constatado o óbito.

