Prefeitura acolhe 18 novos servidores públicos

Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas, promoveu a recepção de 18 novos servidores à administração direta na última terça-feira, 7, no Paço Municipal. Estes servidores, a partir desta data, passam a contar no quadro de pessoal de um total de dez secretarias. Recepcionados pela chefe de Seção de Controle e Registro de Pessoal, Milena Crochemore, os novos servidores participaram de uma palestra onde puderam conhecer um pouco melhor sobre suas atribuições e a estrutura da Prefeitura. Ao final, esclareceram dúvidas e conversaram com seus superiores imediatos, sendo encaminhados posteriormente ao local de trabalho.

Dos 18 novos servidores, a maioria corresponde a assistentes administrativos (13), que estão lotados nas secretarias municipais de Saúde (3), Cidadania e Assistência Social (3), Gestão de Pessoas (2), Desenvolvimento Econômico (1), Transporte e Trânsito (1), Fazenda (1), Receitas e Rendas (1) e Trabalho, Emprego e Renda (1).

Além deles, a Secretaria Municipal de Saúde também passou a contar com mais um auxiliar de enfermagem e uma telefonista, enquanto a Secretaria Municipal de Educação teve incorporado em seu quadro dois auxiliares administrativos escolares e um agente educacional.

