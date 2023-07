Prefeitura abre processo seletivo para contratação de professores temporários

A Prefeitura de São Carlos abriu nesta sexta-feira (28/07), o processo seletivo para a contratação de 30 professores temporários para atuarem na Rede Municipal de Ensino. O salário oferecido é de aproximadamente R$ 4 mil para uma jornada de trabalho de 33 horas semanais. As inscrições estão abertas e se encerram no dia 4 de agosto.

O secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, explicou que podem se inscrever os professores que atuam na Educação Infantil, sendo necessário ter o magistério ou licenciatura plena em pedagogia. Os interessados podem se inscrever pelo link https://cidadao.saocarlos.sp.gov.br/ e apresentar a documentação prevista no edital como identidade, documentos que comprovam a formação e possibilitem a Prefeitura analisar a titulação.

“Nós faremos a análise da titulação, da formação e do currículo do profissional. Vamos finalizar toda a análise do processo seletivo no dia 12 de agosto, pois queremos que os aprovados iniciem o trabalho o mais rápido possível, porque encerrando o prazo de recursos a Secretaria de Educação vai iniciar a convocação para a contratação dos professores que devem trabalhar até o final do ano letivo de 2023”, explicou o secretário de Educação, Roselei Françoso.

A SME informou que os professores atuarão em toda a rede como apoio e substituição, no total serão contratados 140 professores, faltando ainda em torno de 20 podendo chegar até 30 professores contratados.



“Nós temos um concurso aberto, corremos toda a lista do concurso não havendo mais interessados para trabalhar em regime temporário, portanto, abrimos o processo seletivo para poder contratar os professores e complementar os que ainda faltam”, finalizou Roselei Françoso.

Leia Também