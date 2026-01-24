Prefeitura abre novas turmas de qualificação profissional na Casa do Trabalhador

Barbeiro - Crédito: Freepik

A Prefeitura, por meio da Casa do Trabalhador, abriu novas turmas de qualificação profissional neste início de ano, com a oferta de cursos gratuitos em diferentes áreas, voltados à ampliação das oportunidades de trabalho e geração de renda no município.

Entre as opções disponíveis está o curso de costureiro de máquina reta e overloque, realizado pelo SENAI, com inscrições abertas até o dia 13 de fevereiro. Ao todo, são 16 vagas. Já o curso de porteiro e controlador de acesso com inclusão digital 60+, oferecido pelo Qualifica SP, recebe inscrições de 26 de janeiro a 24 de fevereiro, com 20 vagasdestinadas ao público acima de 60 anos.

Outra oportunidade é o curso de barbeiro, ministrado pelo profissional Diego Jassa, com inscrições abertas a partir desta segunda-feira (26/01). São 14 vagas, com aulas realizadas no Centro Público de Economia Solidária “Paul Israel Singer”, localizado no Cidade Aracy II.

Também estão abertas inscrições para duas turmas do curso de Power BI, ambas realizadas pelo SENAI. A primeira recebe inscrições até o dia 18 de fevereiro, enquanto a segunda ocorre no período de 29 de janeiro a 26 de fevereiro. Cada turma conta com 16 vagas e as aulas serão realizadas na Casa do Trabalhador.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paula Knoff, destacou a importância da iniciativa para atender diferentes perfis da população. “São cursos que contemplam desde jovens que buscam inserção no mercado até pessoas acima de 60 anos que querem se atualizar. Nosso objetivo é oferecer ferramentas para que cada cidadão possa se qualificar e conquistar melhores condições de vida”, afirmou.

A Casa do Trabalhador está localizada na Avenida São Carlos, nº 1800, no Centro, onde os interessados podem obter mais informações e realizar as inscrições.

Leia Também