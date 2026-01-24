(16) 99963-6036
sábado, 24 de janeiro de 2026
Oportunidade

Prefeitura abre novas turmas de qualificação profissional na Casa do Trabalhador

24 Jan 2026 - 06h42Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Barbeiro - Crédito: FreepikBarbeiro - Crédito: Freepik

A Prefeitura, por meio da Casa do Trabalhador, abriu novas turmas de qualificação profissional neste início de ano, com a oferta de cursos gratuitos em diferentes áreas, voltados à ampliação das oportunidades de trabalho e geração de renda no município.

Entre as opções disponíveis está o curso de costureiro de máquina reta e overloque, realizado pelo SENAI, com inscrições abertas até o dia 13 de fevereiro. Ao todo, são 16 vagas. Já o curso de porteiro e controlador de acesso com inclusão digital 60+, oferecido pelo Qualifica SP, recebe inscrições de 26 de janeiro a 24 de fevereiro, com 20 vagasdestinadas ao público acima de 60 anos.

Outra oportunidade é o curso de barbeiro, ministrado pelo profissional Diego Jassa, com inscrições abertas a partir desta segunda-feira (26/01). São 14 vagas, com aulas realizadas no Centro Público de Economia Solidária “Paul Israel Singer”, localizado no Cidade Aracy II.

Também estão abertas inscrições para duas turmas do curso de Power BI, ambas realizadas pelo SENAI. A primeira recebe inscrições até o dia 18 de fevereiro, enquanto a segunda ocorre no período de 29 de janeiro a 26 de fevereiro. Cada turma conta com 16 vagas e as aulas serão realizadas na Casa do Trabalhador.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paula Knoff, destacou a importância da iniciativa para atender diferentes perfis da população. “São cursos que contemplam desde jovens que buscam inserção no mercado até pessoas acima de 60 anos que querem se atualizar. Nosso objetivo é oferecer ferramentas para que cada cidadão possa se qualificar e conquistar melhores condições de vida”, afirmou.

Casa do Trabalhador está localizada na Avenida São Carlos, nº 1800, no Centro, onde os interessados podem obter mais informações e realizar as inscrições.

Leia Também

Novos conselheiros do Comdema tomam posse em São Carlos
Cidade20h13 - 23 Jan 2026

Novos conselheiros do Comdema tomam posse em São Carlos

Médicos da Região Coração participam de oficina de atualização em arboviroses em São Carlos
Cidade19h36 - 23 Jan 2026

Médicos da Região Coração participam de oficina de atualização em arboviroses em São Carlos

UFSCar abre seleção para bolsa de Treinamento Técnico com foco em biodiversidade urbana
Cidade12h29 - 23 Jan 2026

UFSCar abre seleção para bolsa de Treinamento Técnico com foco em biodiversidade urbana

Moradores reclamam de contas de água elevadas; SAAE nega reajuste
Cidade09h02 - 23 Jan 2026

Moradores reclamam de contas de água elevadas; SAAE nega reajuste

Obras seguem sob viaduto do Jardim Embaré com trânsito liberado
Atenção, motoristas09h00 - 23 Jan 2026

Obras seguem sob viaduto do Jardim Embaré com trânsito liberado

Últimas Notícias