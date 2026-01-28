Prefeitura abre nova etapa da revisão do Plano Diretor Estratégico em São Carlos

A Prefeitura de São Carlos realiza, na quarta-feira (28/01), às 18h, a primeira reunião da nova fase da Revisão do Plano Diretor Estratégico. O encontro acontece no auditório da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) e terá como tema central o desenvolvimento econômico do município.

A reunião deve reunir representantes de entidades da sociedade civil organizada, entre elas CIESP, ACISC, AEASC e CRECI, além de integrantes do mercado imobiliário, do Sindicato Patronal Rural e do Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON). A iniciativa integra uma série de encontros conduzidos pela Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor, criada pelo prefeito Netto Donato, com o objetivo de ampliar o diálogo com diferentes setores da cidade.

De acordo com o cronograma divulgado, outras reuniões já estão programadas. No dia 11 de fevereiro, o debate será voltado ao segmento de alta tecnologia e conhecimento, com a participação de pesquisadores, startups, universidades, institutos de pesquisa e da Embrapa. Já no dia 25 de fevereiro, às 18h, no auditório Bento Prado, na Prefeitura, será a vez das entidades ambientais e dos movimentos sociais contribuírem com o processo.

A etapa final da revisão está prevista para os meses de março e abril, quando serão realizadas audiências de retorno e oficinas para apresentação de propostas. Os encontros ocorrerão sempre às 18h, nos mesmos locais utilizados na primeira fase. As datas detalhadas devem ser divulgadas ao longo de fevereiro.

Segundo o assessor do prefeito Netto Donato, João Muller, o processo reafirma o compromisso da administração municipal com a participação popular. “Desde março de 2025, com a realização da Conferência da Cidade, estamos dialogando com a sociedade. Já promovemos oito audiências públicas, com quase 1.500 participantes, além de adotarmos o maior plano de mídia da história para convocar a população. Nossa expectativa é entregar ao Legislativo o novo texto do Plano Diretor até o fim do primeiro semestre deste ano”, afirmou.