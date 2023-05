Prefeitura abre na segunda-feira inscrições para curso de barbeiro profissional

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos (FSS) informa que a partir da próxima segunda-feira (15/05) estarão abertas as inscrições para o curso de Barbeiro Profissional, com 12 vagas disponíveis.



Higienizar e hidratar fios, cortar, aparar e fazer acabamento da barba, bigode e costeletas, aparar fios faciais, modelar barba e cabelo, organizar o espaço de trabalho, fazer compras de materiais e armazenar produtos, atender clientes e atuar de acordo com as normas de biossegurança, são temas que serão abordados durante a capacitação.

As inscrições devem ser feitas na sede do Fundo Social de Solidariedade, a partir das 8h, na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina, local onde a capacitação será realizada gratuitamente.



Para fazer a matrícula é necessário apresentar CPF, RG e comprovante de endereço. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3372-0865.

