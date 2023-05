Prefeitura abre licitação para nova fase de recape no distrito de Santa Eudóxia

Recape -

A Prefeitura de São Carlos publicou no Diário Oficial do Município (DOM) do último dia (27/04), a abertura de Licitação, na modalidade Tomada de Preços N°07/2023, para a contratação de empresa de engenharia para realizar as obras da 3ª fase do recapeamento das vias públicas do Distrito de Santa Eudóxia.

De acordo com o edital os envelopes referentes a esta Licitação serão recebidos e protocolados no setor de licitações da Prefeitura até às 9h do próximo dia 12 de maio.

Segundo o secretário municipal de Obras Públicas, João Muller, o valor estimado é de R$ 659.074,84 e devem ser recapeadas as ruas Rui Barbosa, Floriano Peixoto, Rafael Gianoti e Coronel Joaquim Cintra. “Vamos continuar o serviço em outras regiões do distrito. A pedido do prefeito Airton Garcia o recape não vai parar. Recentemente finalizamos outra etapa também no distrito de Água Vermelha e novas licitações já estão em andamento”, afirmou Muller.

Em 2018, primeira gestão do prefeito Airton Garcia, o distrito de Santa Eudóxia recebeu investimento de R$ 152.028,96 para o recapeamento de 4.680,10 metros quadrados de vias, entre elas as ruas Zilda Brandão e Orlando Tassin. Ano passado foram mais 18 quarteirões, totalizando 12.978,50 metros quadrados, um investimento de R$ 492.761,12 com recursos do próprio município.

