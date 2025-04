Prefeitura abre licitação para limpeza de terrenos abandonados

Compartilhar no facebook

Terrenos estão na mira da fiscalização

A Prefeitura de São Carlos abriu uma licitação para a limpeza de terrenos abandonados que existem em várias regiões da cidade. O chefe da Fiscalização, Tibério Penela, destaca que a medida é considerada de extrema importância para a melhoria do ambiente urbano e para a saúde pública. “Foi uma iniciativa integrada entre os poderes Executivo, Legislativo e o Ministério Público. Na Câmara Municipal, a lei que deu o pontapé inicial nesta medida é do vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS).

Os vereadores destacaram a relevância da nova lei que garante que a prefeitura seja responsável pela limpeza de terrenos sujos e abandonados, enviando a conta da limpeza ao proprietário do imóvel.

"A iniciativa é fundamental para combater a proliferação de doenças e melhorar a qualidade de vida da população. É um avanço significativo para a cidade, pois contribui diretamente para a preservação do nosso meio ambiente e para o bem-estar de todos os cidadãos. Com a licitação em andamento, agora vamos poder dar continuidade a esse trabalho de limpeza e fiscalização de terrenos, com o objetivo de garantir um ambiente mais saudável e seguro. Gostaríamos de agradecer de forma especial ao Promotor de Justiça, Doutor Flávio Okamoto e ao Diretor de Fiscalização, Rodolfo Penela, que tiveram papel fundamental para que isso acontecesse", ressalta Zancheta.

O promotor de justiça Flávio Okamoto, que teve participação fundamental nesse processo, também se manifestou sobre o impacto da lei, expressando seu agradecimento aos vereadores pelo apoio. "É uma vitória para a população e um passo importante para a cidade. A participação ativa da Câmara Municipal foi essencial para que a lei fosse construída de forma eficaz, com a colaboração de todos os envolvidos. Este trabalho conjunto entre o executivo, legislativo e o Ministério Público tem como objetivo melhorar as condições de vida e combater problemas como a proliferação de mosquitos e roedores, que podem gerar sérios riscos à saúde pública. Agradeço a todos os vereadores que se empenharam nesse processo e acredito que essa ação trará grandes benefícios para a nossa cidade.", destacou.

Com a licitação aberta, espera-se que a limpeza de terrenos seja realizada de maneira eficiente, contribuindo para a melhoria do cenário urbano e prevenindo riscos à saúde da população. O próximo passo é iniciar o processo de execução dos serviços com a responsabilização dos proprietários pelos custos das limpezas realizadas pela prefeitura.

Os parlamentares destacaram que o poder executivo também precisa agir. "Antes de cobrarmos das pessoas que mantenham seus espaços limpos e adequados, o poder público também precisa fazer sua parte, zelando pelos seus espaços e mantendo sempre limpos e da forma como deve ser. Primeiro, é preciso fazer a lição de casa.", finalizou o vereador e presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Lucão Fernandes (PP).

