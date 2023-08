Prefeitura abre licitação para construção de ponte e recuperação da erosão na rua General Osório -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, abriu licitação, na modalidade Tomada de Preços, para contratação de empresa especializada para a construção de ponte sobre o córrego Lazarini, na rua General Osório, próximo ao Jardim Cardinalli.

O valor máximo fixado para a contratação é de R$ 1.391.279,90 e os recursos financeiros serão atendidos por verbas constantes do orçamento de 2023, através da Secretaria Municipal e Habitação e Desenvolvimento Urbano – SMHDU, Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano – FMHDU, Habitação Urbana - Obras e Instalações.

“A obra é para recuperar os estragos causados pela chuva do dia 28 de dezembro do ano passado, sendo necessário fazer a reconstrução do sistema de drenagem, muro dissipador de concreto e emissário de esgoto de um trecho da General Osório. É uma reivindicação dos moradores da região e que o prefeito Airton Garcia solicitou os recursos por meio do Fundo de Habitação para resolver o problema”, explica João Muller, secretário de Obras Públicas.

O prazo para execução da obra é de 120 dias, em intervenções de regularização e limpeza do leito do córrego, demolições, galeria dupla 250x250, instalações de drenagem e esgoto, contenção de solo e reaterro, pavimentação e passeio.

