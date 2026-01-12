Prefeitura abre inscrições para processo seletivo de professores em 2026

A Prefeitura de São Carlos, por meio das secretarias municipais de Educação e de Gestão de Pessoas, abriu inscrições para o processo seletivo simplificado que visa à contratação de professores por prazo determinado para atuação na rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2026.

O edital contempla vagas em diversas áreas, entre elas arte, ciências, educação especial, educação física, geografia, história, inglês, língua portuguesa, matemática e música, além de funções voltadas à educação infantil.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, até o dia 18 de janeiro, por meio do site cidadão.saocarlos.sp.gov.br. O processo seletivo será composto por análise documental, com classificação dos candidatos de acordo com a pontuação obtida.

De acordo com o cronograma, o resultado preliminar será divulgado no dia 31 de janeiro, enquanto o resultado final está previsto para 14 de fevereiro, ambos publicados no Diário Oficial do Município.

A iniciativa tem como objetivo garantir a continuidade das atividades escolares e suprir as demandas da rede municipal de ensino. Os contratos terão validade até o término do período letivo e seguirão as normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Para o secretário municipal de Educação, Lucas Leão, o processo seletivo é essencial para manter a qualidade do ensino oferecido. “Este processo seletivo é fundamental para assegurar que nossas escolas tenham professores preparados e comprometidos com a aprendizagem dos alunos. A educação é feita no dia a dia da sala de aula e precisamos garantir que cada estudante tenha acesso a profissionais qualificados. Estamos trabalhando para que a rede municipal continue oferecendo ensino de qualidade e para que os professores tenham condições de exercer sua função com dignidade e respeito”, destacou.

