Prefeitura abre inscrições para cursos de elétrica e bordado em parceria com o Senar

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com o SENAR/SP (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), abre inscrições para os cursos gratuitos “Elétrica Baixa Tensão” e “Bordando e Tecendo a Arte”. As formações têm o objetivo de fomentar o setor com capacitação e qualificação da mão de obra. Os cursos serão ministrados pelo SENAR São Carlos.

Para fazer as inscrições o cidadão deve apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. Estão sendo disponibilizadas 15 vagas para o curso de elétrica e 16 para o de bordado.

As inscrições para os dois cursos podem ser feitas de 17 de março a 1º de abril na Casa do Trabalhador, localizada na avenida São Carlos, nº 1.839, no centro.

Para o curso de “Elétrica Baixa Tensão” é necessário ter 18 anos e as aulas serão ministradas de 07 a 10 de abril, das 8h às 17h. Já para o curso de “Bordando e Tecendo a Arte” a idade mínima é 14 anos e aulas começam no dia 02 de abril, com duração de 4 meses, sempre das 13h às 17h.

Os cursos serão ministrados no Departamento de Políticas de Emprego para a Juventude, localizado na Casa do Trabalhador, na avenida São Carlos, nº 1.839, no centro.

MAIS OPORTUNIDADES - Em parceria com o ESPRO (Associação de Ensino Social Profissionalizante), a Secretaria também anunciou a abertura das inscrições para o projeto FMT Audiovisual. O curso é totalmente gratuito e voltado para jovens de 14 a 22 anos, preparando-os para o ingresso no mercado de trabalho. Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 18 de março na Casa do Trabalhador Antônio Cabeça Filho (avenida São Carlos, nº 1.839, no centro). Para fazer as inscrições, o cidadão deve apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. As aulas serão presenciais e ocorrerão das 14h às 18h, de 7 de abril a 11 de junho, de segunda a sexta-feira, na E.E. Luiz Viviani Filho (na Rua Reinaldo Pizani, 580, Cidade Aracy). Os alunos receberão kit escolar, mochila, auxílio transporte, lanche e uniforme.

