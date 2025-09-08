(16) 99963-6036
segunda, 08 de setembro de 2025
Cidade

Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de gastronomia

08 Set 2025 - 18h04Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de gastronomia - Crédito: Freepik Crédito: Freepik
 
A Prefeitura de São Carlos, em parceria com a Electrolux Food Foundation, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Gastronomia Sustentável. A capacitação é voltada para pessoas desempregadas, em transição de carreira ou interessadas em ingressar ou empreender na área da gastronomia.
 
O programa oferece aulas teóricas e práticas, com conteúdos sobre técnicas culinárias, aproveitamento integral dos alimentos, boas práticas de higiene, além de noções de empreendedorismo e precificação. As aulas práticas serão realizadas na sede da Electrolux, na Avenida José Pereira Lopes, 250, na Vila Prado.
 
São 16 vagas disponíveis. As inscrições devem ser feitas pessoalmente na Casa do Trabalhador “Antônio Cabeça Filho”, na Avenida São Carlos, 1.839, no Centro, entre os dias 15 e 29 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Para se inscrever, é preciso ter no mínimo 18 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de endereço atualizado.
 
A abertura do curso será no dia 3 de outubro, às 9h, na Casa do Trabalhador. As aulas teóricas ocorrerão de 6 a 9 de outubro, das 9h às 12h, e as práticas de 10 a 31 de outubro, das 8h30 às 12h30. Ao final, os participantes receberão certificado de conclusão.

Leia Também

CEME retoma atendimento na Vila Isabel nesta terça-feira
Cidade19h42 - 08 Set 2025

CEME retoma atendimento na Vila Isabel nesta terça-feira

Bolão realizado na Lotérica Mega Sorte leva prêmio de R$ 34,4 mil na Lotofácil da Independência
Cidade17h46 - 08 Set 2025

Bolão realizado na Lotérica Mega Sorte leva prêmio de R$ 34,4 mil na Lotofácil da Independência

Ecovias Noroeste Paulista: confira o cronograma de obras desta semana
Cidade17h37 - 08 Set 2025

Ecovias Noroeste Paulista: confira o cronograma de obras desta semana

Associação de Caçadores promove 2&ordm; Encontro em São Carlos
Cidade16h51 - 08 Set 2025

Associação de Caçadores promove 2º Encontro em São Carlos

São Carlos registra 67 casos de Covid em agosto
Cidade16h04 - 08 Set 2025

São Carlos registra 67 casos de Covid em agosto

Últimas Notícias