Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de gastronomia

A Prefeitura de São Carlos, em parceria com a Electrolux Food Foundation, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Gastronomia Sustentável. A capacitação é voltada para pessoas desempregadas, em transição de carreira ou interessadas em ingressar ou empreender na área da gastronomia.

O programa oferece aulas teóricas e práticas, com conteúdos sobre técnicas culinárias, aproveitamento integral dos alimentos, boas práticas de higiene, além de noções de empreendedorismo e precificação. As aulas práticas serão realizadas na sede da Electrolux, na Avenida José Pereira Lopes, 250, na Vila Prado.

São 16 vagas disponíveis. As inscrições devem ser feitas pessoalmente na Casa do Trabalhador “Antônio Cabeça Filho”, na Avenida São Carlos, 1.839, no Centro, entre os dias 15 e 29 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Para se inscrever, é preciso ter no mínimo 18 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de endereço atualizado.

A abertura do curso será no dia 3 de outubro, às 9h, na Casa do Trabalhador. As aulas teóricas ocorrerão de 6 a 9 de outubro, das 9h às 12h, e as práticas de 10 a 31 de outubro, das 8h30 às 12h30. Ao final, os participantes receberão certificado de conclusão.