Prefeitura abre inscrições para curso de assistente de recursos humanos

O curso tem carga horária total de 160 horas e será realizado de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h, na Casa do Trabalhador. As aulas terão início em 5 de agosto e a previsão de término é 15 de outubro.

As inscrições podem ser feitas na Casa do Trabalhador Antônio Cabeça Filho, localizada na Avenida São Carlos, nº 1839, no Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Estão sendo disponibilizadas 30 vagas.

Para se inscrever, é preciso apresentar os documentos originais: RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade ou histórico escolar. Para participar do curso, é necessário ter 15 anos ou mais e ensino médio incompleto.

Para ser elegível ao Programa Senac de Gratuidade, o candidato deve ter renda familiar de até dois salários mínimos federais por pessoa, não estar matriculado em outro curso do Senac nos mesmos dias e horários e não ter abandonado curso do Senac como bolsista nos últimos seis meses.

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, por meio do Departamento de Políticas de Emprego para a Juventude, em parceria com o Senac, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Assistente de Recursos Humanos. O objetivo é capacitar os participantes para auxiliar em rotinas de recursos humanos, como recrutamento, seleção e integração de pessoas.