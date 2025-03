Prefeitura abre inscrições para 26 oficiais culturais gratuitas

Fotografando com o celular - Crédito: Pixabay

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, abriu as inscrições para 26 oficinas culturais gratuitas realizadas pelo Centro Municipal de Artes e Cultura (CEMAC).

As oficinas serão realizadas na sede do CEMAC, localizada na Rua São Paulo, nº 745, no centro, e no C.E.U. das Artes, localizado na rua Luís Luchesi Filho, s/nº, São Carlos VIII, e terão início no próximo dia 24 de março.

Para participar das oficinas no C.E.U. das Artes, o interessado deve comparecer no local para realizar a inscrição presencialmente.

Já para as atividades no CEMAC, a inscrição deve ser feita via formulários eletrônicos.

Oficinas matutinas: https://forms.gle/FYPViqqxbPqXmDSZ9

Oficinas vespertinas: https://forms.gle/uHd6QNnsVavH17Z26

Oficinas noturnas: https://forms.gle/94LEjwDAcy2ZwrE6A

Na sede do CEMAC, serão oferecidas as seguintes oficinas nos períodos da manhã e da tarde:

• TEATRO INFANTIL - 2ª feira, das 17h-19h, de 8 a 12 anos;

• OFICINA DE GAITA - 2ª feira, das 17h-19h, a partir de 14 anos;

• DESENHO MANUAL PARA CRIANÇAS - 3ª feira, das 16h30-18h30, de 8 a 12 anos;

• TEATRO 40+ (Sinto, logo existo) - 4ª feira, das 9h-11h, a partir dos 40 anos;

• TEATRO PARA ADOLESCENTE (Espaço de criação de novos territórios) - 4ª feira, das 17h-19h, de 12 a 16 anos;

• FAZENDO CINEMA: PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS (Alfabetização audiovisual na era das fake news) - 5ª feira, das 17h-19h 15 – a partir de 21 anos;

• FOTOGRAFANDO MELHOR – Sábado, das 10h-12h, a partir dos 14 anos;

• ELABORAÇÃO DE PROJETOS – Sábado, das 10h-12h, a partir de 16 anos;

No CEMAC também serão oferecidas as seguintes oficinas no período noturno:

• CONSCIÊNCIA CORPORAL - 2ª feira, das 19h-21h, a partir de 18 anos;

• CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E MANIPULAÇÃO DE BONECOS - 3ª feira, das 19-21h, a partir de 18 anos;

• SAMBA ROCK - 3ª feira, das 19h-21h, a partir de 14 anos;

• FOTOGRAFIA DIGITAL (INICIANTE) - 4ª feira, das 19h-21h, a partir de 15 anos;

• OFICINA DE VIOLÃO ENTRE CORDAS - 4ª feira, das 19h-21h, a partir dos 12 anos;

• INICIAÇÃO TEATRAL 16+ - 4ª feira, 19h-21h, a partir de 16 anos;

• DESENHO MANUAL PARA ADOLESCENTES - 5ª feira, das 18h-20h, a partir de 13 anos;

• INICIAÇÃO TEATRAL PARA ADULTOS - 5ª feira, das 19h-21h, a partir de 21 anos;

• INTRODUÇÃO À PRODUÇÃO DE ÁUDIO E MÚSICA - 5ª feira, das 19h-21h, mais de 18 anos;

No C.E.U. das Artes, serão oferecidas as seguintes oficinas:

• ARTES INTEGRADAS - 2ª feira, das 17h - 19h - de 8 a 12 anos;

• CONSCIÊNCIA CORPORAL - 4ª feira, das 8h30-10h30, Mulheres Adultas;

• OFICINAS VOGAIS (Reutilização de objetos) - 3ª feira, das 14h-18h, a partir de 11 anos;

• FAZENDO CINEMA: PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS (Alfabetização audiovisual na era das fake news) - 3ª feira, das 17h-19h, a partir de 16 anos;

• FAZ DE CONTA QUE - TEATRO INFANTIL - 4ª feira, das 17h-19h- de 8 a 12 anos;

• LINHAS DAS MEMÓRIAS - 5ª feira, das 14h-16h - Mulheres Adultas;

• APRENDIZAGEM DE VIOLÃO - 5ª feira, das 17h às 19h, a partir de 12 anos;

• CAPOEIRA E EDUCAÇÃO - 6ª feira, das 17h-19h, a partir de 8 anos;

• FOTOGRAFIA: RECONHECENDO TERRITÓRIOS - 6ª feira, das 17h-19h, a partir de 15 anos;

Outras informações podem ser obtidas no Centro Municipal de Artes e Cultura (CEMAC) pelo telefone (16) 3419-8997.

