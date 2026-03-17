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Prefeitura abre credenciamento para empresas atuarem em regularizaÃ§Ã£o fundiÃ¡ria

17 Mar 2026 - 22h14Por Jessica Carvalho R
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Prefeitura abre credenciamento para empresas atuarem em regularizaÃ§Ã£o fundiÃ¡ria -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social e Regularização Fundiária, abriu credenciamento para empresas especializadas interessadas em atuar em processos de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico (REURB-E).

De acordo com a pasta, a iniciativa tem como objetivo habilitar empresas para conduzir processos de regularização fundiária por iniciativa dos próprios interessados, conforme previsto na legislação vigente. A medida busca ampliar a capacidade de atendimento do município, além de contribuir para a regularização de imóveis, promovendo segurança jurídica e o ordenamento urbano.

As empresas interessadas devem seguir as regras estabelecidas em edital, disponível no site oficial da Prefeitura. O credenciamento permanecerá aberto por 180 dias, com prazo final em 24 de julho de 2026. A publicação oficial ocorreu no Diário Oficial do Município em 24 de janeiro deste ano.

A Secretaria reforça a importância da participação de empresas e profissionais qualificados para ampliar o alcance das ações de regularização fundiária na cidade de São Carlos.

Outras informações podem ser obtidas no edital disponível no site da Prefeitura ou diretamente com o Departamento de Regularização Fundiária, localizado no prédio do SIGA, na avenida Comendador Alfredo Maffei, 3055, no Jardim Ricetti. O atendimento também é realizado pelos telefones (16) 3362-1068 (ramal 199) e (16) 3362-1199.

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